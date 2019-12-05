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Киев сообщал о срыве переговоров по транзиту газа

Киев пожаловался на срыв переговоров по транзиту газа
Фото: www.globallookpress.com
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РФ и Незалежная не договорились о технических деталях по контракту

Переговоры между Киевом и Москвой о новом транзитном договоре по транспортировке нашего газа европейским потребителям, анонсированные на сегодня, 5 декабря, сорвались. Об этом сообщает "Громадьске" со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Украины.

Отмечается, что эту дату для переговоров предложил министр энергетики Незалежной Алексей Оржель. Его российский коллега Александр Новак предварительно согласился, однако выдвинул условие – к 5 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" должны договориться о технических деталях контракта.

Накануне, 4 декабря, глава "Газпрома" Алексей Миллер счел необоснованными предложенные Киевом тарифы на прокачку голубого топлива. По его словам, ставка намного выше действующей. Вчера же президент России Владимир Путин также назвал неприемлемыми условия украинской стороны по экономическим соображениям.

В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил "Газпрому" доказать, что тарифы выше, чем на альтернативных маршрутах. Для этого российскому монополисту нужно обратиться к Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, написал пан Витренко в Facebook.

Новая дата трехсторонних консультаций с участием представителей ЕС, России и Украины не назначена.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Мизантроп VI
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С укроублюдками невозможно договариваться, и вообще не надо метать жемчуг перед рогульскими свиньями.
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