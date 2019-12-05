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Украинские депутаты закатили драку в парламенте. Любопытно, что конфликт произошел между однопартийцами Максимом Бужанским и Гео Леросом. Они представляют в Раде президентскую фракцию "Слуга народа".
Поводом междоусобицы послужило оскорбительное послание в мессенджере. Его отправил в общий чат Лерос. Грубость была адресована бывшей представительнице правительства в парламенте Ирине Верещук.
Бужанский заступился за леди. за нее вступился, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "РБК-Украина". Какую именно фразу бросил обидчик, не уточняется.
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