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Цирк в Раде: соратники Зеленского устроили мордобой в парламенте

Цирк в Раде: соратники Зеленского устроили мордобой в парламенте
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Причиной конфликта стало сообщение в мессенджере

Украинские депутаты закатили драку в парламенте. Любопытно, что конфликт произошел между однопартийцами Максимом Бужанским и Гео Леросом. Они представляют в Раде президентскую фракцию "Слуга народа". 

Поводом междоусобицы послужило оскорбительное послание в мессенджере. Его отправил в общий чат Лерос. Грубость была адресована бывшей представительнице правительства в парламенте Ирине Верещук.

Бужанский заступился за леди. за нее вступился, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "РБК-Украина". Какую именно фразу бросил обидчик, не уточняется. 

Ксения АНДРЕЕВА

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