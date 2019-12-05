Причиной конфликта стало сообщение в мессенджере

Украинские депутаты закатили драку в парламенте. Любопытно, что конфликт произошел между однопартийцами Максимом Бужанским и Гео Леросом. Они представляют в Раде президентскую фракцию "Слуга народа".

Поводом междоусобицы послужило оскорбительное послание в мессенджере. Его отправил в общий чат Лерос. Грубость была адресована бывшей представительнице правительства в парламенте Ирине Верещук.

Бужанский заступился за леди. за нее вступился, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "РБК-Украина". Какую именно фразу бросил обидчик, не уточняется.