На такой шаг Киев пойдет в случае провала саммита "нормандской четверки"

Украинские власти объявили о планах строительства стены на линии разграничения в Донбассе, если в Париже 9 декабря на переговорах в нормандском формате не удастся согласовать документ о прекращении обстрелов и обмене пленными. Об этом заявил сегодня помощник президента Украины Андрей Ермак, выступая в Лондоне на задворках юбилейного саммита НАТО.

"В этом случае мы построим стену и жизнь будет продолжаться... К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", – цитирует Reuters представителя Владимира Зеленского.

Кроме того, полагает пан Ермак, минские соглашения устарели и требуют обновления.

В Москве назвали заявления украинца контрпродуктивными. Как отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, "попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях" не могут быть полезны накануне саммита в Париже по урегулированию конфликта в Донбассе. По его мнению, подобные высказывания лишь вызывают вопросы относительно реальных намерений Киева по поводу предстоящей нормандской встречи, пишет "Интерфакс".

Также он подчеркнул, что именно минские соглашения являются основой для разрешения внутриукраинского кризиса между Киевом, Луганском и Донецком.

В связи с идеями новых властей Незалежной насчет забора, Telegram-канал "Зрада чи перемога" вспомнил деяния старых, времен президентства Петра Порошенко.

"Помощника пана Зе – Андрея Ермака, покусал Яценюк... Удивительно примитивные создания..." – говорится в сообщении с отсылом к истории возведения приснопамятной Стены имени Арсения Яценюка на границе с Россией.

