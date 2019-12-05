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Украина напугала европейцев двукратным увеличением цены на газ

"Типичный шантаж": Украина предрекла европейцам дорогущий газ
Фото: pixabay.com
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Киев дал прогноз, чем обернется для жителей Старого Света и самих украинцев отсутствие транзита российского топлива

Цены на газ для европейских потребителей могут вырасти вдвое, если Москва и Киев не договорятся о сохранении транзитного маршрута через Украину. С такой страшилкой выступил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Кризисные цены спрогнозировать сложно, но, думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться... Рост цены в Евросоюзе будет означать рост цены на Украине", – сказал изданию Liga.net руководитель уже не имеющей к прокачке топлива компании.

Также пан Коболев полагает, что "Газпром" прекратит перекачку газа через ГТСУ, если не будет подписан новый договор.

Ранее в четверг, 5 декабря, украинская сторона сообщила, что сегодня не состоялся анонсированный Киевом раунд переговоров с Москвой.

В комментариях на RT под новостью о подорожании цены на газ в два раза пользователи усмотрели прямой шантаж властей Незалежной европейцев, а также плачевный результат капризов деятелей с берегов Днепра (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Вполне возможно – на первое время, только какое? Газ будут поставлять с Норвегии, СПГ из России, США, "Северный поток"1;2. Но такой выкрутас очень дорого обойдется черноморокопателям. Лучше бы не кобенились", "Типичный шантаж, типа не будет их транзита – на рынке газа случится коллапс...", "Уже родился анекдот: Как правильно НА Украину или В Украину? Правильно ВОКРУГ Украины!!!!", "Транзит мимо кружевной дешевле! Так о чем говорит этот неадекват?", "Не понял, это шантаж европейцев? Причем шантаж по-украински, типа если вы поддержите наше неадекватное поведение то у вас подорожает газ в два раза".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А ведь хохлы и не знают что хаб который должен был строиться в Хохляндии они накрыли медным тазом. Но у проекта сменился адрес и хаб построен!!!! Туда и тянут трубы. И газа там на пол года для Европы. OPAL куда качал то? а потом перестал качать :) Ой - это военная тайна.
Гость
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Этот сынок реально считает, что никто об этом не задумывался с прошлого года и не просчитывал запасные варианты?
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