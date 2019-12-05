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Донецк призвал Зеленского соблюдать минские соглашения по выборам

Донецк призвал Зеленского не смешивать выборы на Украине и в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Мятежный регион в заявлениях лидера Незалежной нашел обезличивание достигнутых за последние месяцы достижений

Выборы в Донецкой народной республике будут внеочередными, согласно минским соглашениям, и никак образом не связаны с электоральным циклом на Украине. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, комментируя последние высказывания на сей счет помощника украинского президента Андрея Ермака.

Представитель Владимира Зеленского, выступая ранее сегодня в Chatham House в Лондоне, сказал, что выборы на неподконтрольной киевским властям территории Донбасса должны состояться одновременно с местными выборами по всей Незалежной 31 октября 2020 года.

Однако в Донецке напомнили, что выборы в ДНР и ЛНР будут внеочередными, согласно минским договоренностям и подписанной украинской стороной в лице экс-президента страны Леонида Кучмы "формулой Штайнмайера".

"Односторонние действия Киева лишь нивелируют те небольшие успехи, что появились в минском процессе за последнее время", – цитирует РИА "Новости" Никонорову.

В недавнем интервью ряду западных изданий сам пан Зеленский также касался избирательной темы в ДНР и ЛНР. По его мнению, выборы там могут проводиться лишь по законам Незалежной и только после того, как Киев установит контроль над границей с Россией, пишет Der Spiegel.

После этих заявлений лидера украинцев та же Никонорова уже объясняла пану Зеленскому, что сначала Незалежная должна принять закон об особом статусе Донбасса и выполнить еще целый ряд иных действий, причем согласованных с народными республиками. А любые дополнительные требования, которые выдвигает Киев, "не имеют никакого отношения к действительности", сообщает сайт МИД ДНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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