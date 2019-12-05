Украинский МИД потребовал от венгерских коллег заставить местное телевидение исправиться

Посольство Украины в Будапеште направило письмо в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием разобраться с сюжетом на местном телеканале "М1", в котором Крым обозначили как часть территории России. Об этом сегодня сообщило украинская дипмиссия в Facebook.

"Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины. Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлена в соответствии с международным правом и официальной позиции Венгрии", – говорится в заявлении посольства.

Ранее в четверг, 5 декабря, стало известно, что еще в конце ноября на венгерском госканале в сюжете о массовой гибели медуз у крымских берегов присутствовала подпись "полуостров Крым, Россия – 2019". Как отмечают украинские СМИ, "М1" транслируется также на территории Закарпатья.