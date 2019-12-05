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Киев негодует от признания Венгрией российского Крыма

Киев впал в бешенство от признания Венгрией российского Крыма
Фото: pixabay.com
Украинский МИД потребовал от венгерских коллег заставить местное телевидение исправиться

Посольство Украины в Будапеште направило письмо в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием разобраться с сюжетом на местном телеканале "М1", в котором Крым обозначили как часть территории России. Об этом сегодня сообщило украинская дипмиссия в Facebook.

"Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины. Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлена в соответствии с международным правом и официальной позиции Венгрии", – говорится в заявлении посольства.

Ранее в четверг, 5 декабря, стало известно, что еще в конце ноября на венгерском госканале в сюжете о массовой гибели медуз у крымских берегов присутствовала подпись "полуостров Крым, Россия – 2019". Как отмечают украинские СМИ, "М1" транслируется также на территории Закарпатья.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Направляйте бригаду проктологов в 404, уже рвануло. А вообще, давно пора не по 1 зраде в неделю, а по 3 в день, пускай биомасса побесится, им полезно.
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