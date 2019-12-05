Все больше людей на Западе осознают, кому реально принадлежит полуостров

Киев столкнулся с очередной "зрадой". На этот раз предателями оказались западные соседи. Государственный венгерский телеканал M1 в сюжете о Крыме назвал полуостров российским.

Ролик посвящен массовой гибели медуз. Кадры с видами на морское побережье сопровождаются титрами "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", что переводится как "Крым, Россия – 27 ноября 2019 года".

Ранее украинских дипломатов возмутило, что в приложениях американской компании Apple Крым отмечается как территория России.