Нибиру
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Киев столкнулся с очередной "зрадой". На этот раз предателями оказались западные соседи. Государственный венгерский телеканал M1 в сюжете о Крыме назвал полуостров российским.
Ролик посвящен массовой гибели медуз. Кадры с видами на морское побережье сопровождаются титрами "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", что переводится как "Крым, Россия – 27 ноября 2019 года".
Ранее украинских дипломатов возмутило, что в приложениях американской компании Apple Крым отмечается как территория России.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть