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Венгры оставили Украину без Крыма

Венгры оставили Украину без Крыма
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПредставителей поменять: Киев диктует условия ДНР и ЛНР
Все больше людей на Западе осознают, кому реально принадлежит полуостров

Киев столкнулся с очередной "зрадой". На этот раз предателями оказались западные соседи. Государственный венгерский телеканал M1 в сюжете о Крыме назвал полуостров российским.

Ролик посвящен массовой гибели медуз. Кадры с видами на морское побережье сопровождаются титрами "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", что переводится как "Крым, Россия – 27 ноября 2019 года".

Ранее украинских дипломатов возмутило, что в приложениях американской компании Apple Крым отмечается как территория России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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БУДАПЕШТ СОСЕТ У МОСКВЫ...СКОРО ОРБАНА УБЕРУТ И ВСЕ СТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА !!!
Гость
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Хрущ незаконно передал Крым в юрисдикцию Украине! Сейчас все документы подобраны! Так же незаконно он хотел и Курилы отдать. И врал, врал, врал, подтасовывал и врал, врал.
Гость
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Хохлы вообразили, что они пуп земли! Достали уже клоуны!
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