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Представителей поменять: Киев диктует условия ДНР и ЛНР

Представителей поменять: Киев диктует условия ДНР и ЛНР
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцам запретят въезд в Россию по внутренним паспортам
Украинские власти выдвигают новые требования по урегулированию на юго-востоке

Донбасс на переговорах в Минске должные представлять украинцы, проживающие на подконтрольной Киеву территории Украины. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. Будучи в четверг, 5 декабря, на мероприятии в Лондоне, он сообщил, что у Киева есть и новые условия для продолжения переговорного процесса по урегулированию.

Ермак напомнил, что минские договоренности предусматривают консультации с представителями Донбасса. Но за эти годы многие жители Луганской и Донецкой областей перебрались в более спокойные регионы Украины. Их мнение тоже надо учитывать, так как их даже больше, чем оставшихся сейчас в самопровозглашенных республиках.

"Раньше на этих территориях (в ЛНР и ДНР – прим.ред.) жили 6 млн человек, сейчас осталось 1,5 млн. Другие уехали. … Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость, то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории. Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе", – цитирует его "Европейская правда".

Ермак не уточнил, обсуждал ли Киев эти свои желания с другими партнерами по минскому или нормандскому переговорным форматам.

Урегулирование в Донбассе станет темой встречи "нормандской четверки" в составе лидеров Украины, России, Германии и Франции 9 декабря в Париже.

Николай ВИКТОРОВ

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