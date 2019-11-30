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Мир в Донбассе зависит от политической воли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", передает РИА Новости.
По его словам, если ее хватит на мирное урегулирование и прекращение войны, значит мир наступит и общими усилиями Донбасс вернется в Украину.
Ранее в Кремле предупредили Киев о серьезных последствиях при отступлении от минских соглашений.
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