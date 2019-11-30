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Ответственность за мир в Донбассе возложили на Зеленского

Ответственность за мир в Донбассе возложили на Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Ключ к прекращению войны в руках у украинского президента

Мир в Донбассе зависит от политической воли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", передает РИА Новости

По его словам, если ее хватит на мирное урегулирование и прекращение войны, значит мир наступит и общими усилиями Донбасс вернется в Украину. 

Ранее в Кремле предупредили Киев о серьезных последствиях при отступлении от минских соглашений. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Про Донбасс,который они расстреливали 5 лет подряд,пусть забудут!
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