Ключ к прекращению войны в руках у украинского президента

Мир в Донбассе зависит от политической воли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", передает РИА Новости.

По его словам, если ее хватит на мирное урегулирование и прекращение войны, значит мир наступит и общими усилиями Донбасс вернется в Украину.

Ранее в Кремле предупредили Киев о серьезных последствиях при отступлении от минских соглашений.