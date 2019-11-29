Кремль предупредил о серьезных последствиях при отступлении от минских соглашений

В вопросе урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе нельзя дрейфовать в сторону от закона об особом статусе региона. С таким предостережением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Закон об особом статусе – это составная часть нескольких договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то предскажет", – цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.

Также Песков сообщил, что 9 декабря в Париже лидеры "нормандской четверки", кроме основного саммита, будут общаться в разных форматах друг с другом.

"Конечно же, они все получат возможность обсудить в двустороннем плане те вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня", – отметил он.

Судя по его словам, такое общение запланировано у главы РФ Владимира Путина и с президентом Украины Владимиром Зеленским, причем по теме, которая вообще не входит в русло "нормандской четверки", а именно – по газу. Однако произойдет это лишь в том случае, если газовая проблема не будет окончательно решена на уровне рабочих групп, которые ею занимаются.

"Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику. Поэтому время сокращается, цейтнот, но идут интенсивные контакты", – подчеркнул Песков.

Напомним, накануне в Вене состоялась очень тихая и неожиданная двухсторонняя встреча между Москвой и Киевом по газу, т.е. без посредничества Брюсселя. В переговорах участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, его украинский коллега Алексей Оржель, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также руководители "Нафтогаза" и новой компании "Оператор газотранспортной системы Украины".

