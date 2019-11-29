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Украина собьет российские дроны из "Бука"

Украина собьет российские дроны из "Бука"
Фото: commons.wikimedia.org
Беспилотники из Крыма ожидает мощный зенитный огонь

Украинские военные будут сбивать "залетные" российские беспилотники с Крыма зенитно-ракетными комплексами "Бук-М1".

Об этом заявил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода Крым Реалии". По его словам, с квадрокоптерами и небольшими БПЛА хватит и пулемета. Но если речь о серьезных БПЛА типа "Орлан" или "Форпост", то тогда якобы применяются зенитные ракеты.

"Были случаи, когда вражеские беспилотники сбивали и вертолеты армейской авиации – Ми-24", – сказал представитель ВС Украины.

Остается только догадываться, когда украинские военные стреляли дорогостоящей ракетой 9М38 по беспилотнику. Это примерно то же самое, как стрелять из пушки по мухе.

Про "Форпост" точно ничего не сообщалось, но год назад зенитчики ВСУ уверяли, что сбили российский "Орлан-10", который якобы собирал данные по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино. А немногим ранее представители Объединенных сил заявили, что экипаж украинского Ми-24 сбил аналогичный БПЛА в районе города Лисичанск в Луганской области. Вероятно, об этом и говорил Игнат.

Александр ИЛЬИН

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