В Незалежной с пессимизмом смотрят на переговоры по транзиту

На Украине, наконец, зафиксировали факт двухстороннего переговорного процесса, который идет в последние два дня между Москвой и Киевом по решению проблемы транспортировки российского газа через ГТСУ. Однако обсуждается не лучший для украинской стороны вариант – РФ предлагает пропускать по советской трубе лишь 30 млрд куб газа, что ровно вполовину меньше ожидаемого на Днепре.

Да, это лучше, чем заморозка транзита, но абсолютно нерентабельно для нового оператора газотранспортной системы Украины.

"В пятницу (29 ноября) к переговорам подключились и представители газовых компаний РФ и Украины и оператор ГТС. Правда, обсуждают пока пессимистический вариант – транспортировку через ГТС Украины всего до 30 млрд куб газа. Этого объема не хватает "Газпрому", чтобы закрыть все свои контракты в следующем году", – пишет ZN.UA со ссылкой на свои источники в переговорах.

Киев настаивает на подписании 10-летнего контракта на условиях европейского законодательства с обязательным объемом перекачки 60 млрд куб российского топлива в год. Еще 30 млрд кубов Незалежная хочет резервировать на случай возможного повышения спроса на газ в Европе.

О том, что начался диалог между РФ и Украиной в обход Евросоюза о разрешении транзитной проблемы, которая может возникнуть в начале 2020 г. с окончанием старого контракта, стало известно накануне поздно вечером. О прямых контактах вчера сообщил сайт Минэнерго России.

Сегодня это еще раз подтвердил глава ведомства Александр Новак, который рассказал РИА "Новости", что новые двусторонние переговоры Москвы и Киева по газу возможны уже на следующей неделе.

"Сейчас работают специалисты конкретно "Газпрома" и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы", – пояснил министр энергетики.

Он не стал утверждать, что крайний срок для подписания нового соглашения 13 декабря, поскольку эту дату обозначила украинская сторона, однако повторил ранее высказанные опасения Москвы, что необходимо поторопиться с сертификацией нового оператора ГТСУ.

