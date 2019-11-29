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Россия завалит на годы Украину газом в уплату долга

Россия завалит Украину газом на годы в уплату долга
Фото: TASS
продолжениеУкраинского эксперта навсегда изгнали из российского эфира
В Незалежной радостно потирают руки, рассчитывая вогнать Россию в многолетнюю кабалу

На Украине, говоря простым русским языком, раскатали губы на дармовой газ из РФ. Так, если верить последнему заявлению исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, то Москва рассматривает выплату Киеву вынесенного Стокгольмским арбитражем долга в $3 млрд.

Стороны, уверяет топ-менеджер, обсуждают данный вопрос. В интервью Витренко радиостанции "Радио HB" упоминаются имя главы Минэнерго РФ Александра Новака и переговоры истца и ответчика в Вене: мол, в России задумываются о возвращении миллиардов голубым топливом.

"Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины",

заявил довольный глава "Нафтогаза", подчеркнув, что Незалежная расправила крылья после решения арбитража округа Свеа 27 ноября. Позиции страны в переговорах с "Газпромом" сильно укрепились.

По мнению Витренко, диалог ничем не закончится. В качестве базового варианта он назвал прекращение транзита со следующего года. 

Между тем в пятницу, 29 ноября, министр энергетики Новак преждевременным, отметив, что вначале компании должны договориться между собой, передает РИА "Новости". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну что? Приехали? А как пропагандоны себя пяткой в грудь стучали: "не видать Украине победы в суде, у нас все шансы выиграть" и т.д И "Ждунам", которые все 6 лет ждут, что Украина замернет - плевок в рожу!
игорь
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требуйте больше
получите меньше) закон 3 ньютона
Андрей
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Лично я считаю, что пора закончить играть в хорошеньких...
Не хотят хохлы газ транспортировать, не транспортировать. Не хотят европейцы Северный поток 2, то его строительство заморозить и поставлять исключительно через Северный поток 1, не хватит газа, пеняйте на себя.
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