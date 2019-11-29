Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинского эксперта навсегда изгнали из российского эфира

Украинского эксперта навсегда изгнали из российского эфира
Кирилл Животовский. Кадр youtube.com
Гражданина Незалежной наказали за антисемитские шутки и заявления

Украинский эксперт Кирилл Животовский, известный своими неоднозначными и крайне радикальными репликами, навсегда изгнан из эфира политического ток-шоу "Кто против". Так для него закончилось сегодня яркое выступление с шутками о евреях на телеканале "Россия 1".

Остракизму гражданина Незалежной подверг ведущий программы Дмитрий Куликов.

Во время эфира экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко сообщил, что соборная бьет рекорды по уровню антисемитизма. Причиной этого явления он назвал заигрывания Киева с националистами, переписывание истории и героизацию фашистских преступников времен Великой Отечественной войны.

В ответ на это Животовский произнес весьма неуместную шутку о евреях, что возмутило эксперта из Германии Владимира Сосновского. Ведущий Куликов сделал украинцу предупреждение и потребовал впредь воздержаться от подобных шуток.

Но пан Животовский заявил, что это вовсе не юмор, а "рассуждения о положении лиц с гражданством на Украине". Это стало последней каплей. Куликов показал украинцу "красную карточку" и навсегда выгнал из программы.

"Этого в эфире никогда не будет", – пообещал ведущий.

Ранее в этой же программе другой украинский политолог Василь Вакаров очень осерчал на американского эксперта Грэга Вайнера, который перебивал его речь по теме об импичменте президента США Дональда Трампа, что сначала облил его водой, а затем и вовсе скинул с постамента, на котором стояли гости эфира.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нацисты проклятые. Историю не учили, не знают чем закончился Нюрнбергский процесс. Зачем вообще эту нечисть приглашать на съемки? Скоты, например, никого из России не приглашают, ну и нечего эти отбросы звать сюда, им место в петушином кутке на территории 404.
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей