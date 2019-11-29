Гражданина Незалежной наказали за антисемитские шутки и заявления

Украинский эксперт Кирилл Животовский, известный своими неоднозначными и крайне радикальными репликами, навсегда изгнан из эфира политического ток-шоу "Кто против". Так для него закончилось сегодня яркое выступление с шутками о евреях на телеканале "Россия 1".

Остракизму гражданина Незалежной подверг ведущий программы Дмитрий Куликов.

Во время эфира экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко сообщил, что соборная бьет рекорды по уровню антисемитизма. Причиной этого явления он назвал заигрывания Киева с националистами, переписывание истории и героизацию фашистских преступников времен Великой Отечественной войны.

В ответ на это Животовский произнес весьма неуместную шутку о евреях, что возмутило эксперта из Германии Владимира Сосновского. Ведущий Куликов сделал украинцу предупреждение и потребовал впредь воздержаться от подобных шуток.

Но пан Животовский заявил, что это вовсе не юмор, а "рассуждения о положении лиц с гражданством на Украине". Это стало последней каплей. Куликов показал украинцу "красную карточку" и навсегда выгнал из программы.

"Этого в эфире никогда не будет", – пообещал ведущий.

Ранее в этой же программе другой украинский политолог Василь Вакаров очень осерчал на американского эксперта Грэга Вайнера, который перебивал его речь по теме об импичменте президента США Дональда Трампа, что сначала облил его водой, а затем и вовсе скинул с постамента, на котором стояли гости эфира.