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Украина может отозвать иски к "Газпрому"

Украина может отозвать иски к "Газпрому"
Фото: www.globallookpress.com
"Газпром" может отделаться от нового иска в случае выплаты компенсации

"Нафтогаз" готов отозвать последние исковые требования к "Газпрому" на $12,2 млрд в случае выплаты компенсации. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает ТАСС

Условием для выполнения обещанного станет выплата $3 млрд, которые российская компания должна в результате проигрыша иска "Нафтогазу" в Стокгольмском суде. 

Речь идет о новом иске "Нафтогаза" в Стокгольмский арбитражный суд. Украинская сторона требует пересмотреть тариф на транзитный газ и требует компенсаций от "Газпрома" на общую сумму в $12,2 млрд. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Как то не ясна позиция "Газпрома". Уж очень независимо они реагируют, Фигу в кармане держат что ли.
Гость
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...И НЕ НАДЕЙТЕСЬ !!!
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