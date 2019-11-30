"Газпром" может отделаться от нового иска в случае выплаты компенсации

"Нафтогаз" готов отозвать последние исковые требования к "Газпрому" на $12,2 млрд в случае выплаты компенсации. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает ТАСС.

Условием для выполнения обещанного станет выплата $3 млрд, которые российская компания должна в результате проигрыша иска "Нафтогазу" в Стокгольмском суде.

Речь идет о новом иске "Нафтогаза" в Стокгольмский арбитражный суд. Украинская сторона требует пересмотреть тариф на транзитный газ и требует компенсаций от "Газпрома" на общую сумму в $12,2 млрд.