Страна не может общаться на равных с мировыми державами

Украина так и не сумела обрести самостоятельность и утратила смысл своего существования после развала Советского Союза. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.

По его словам, сегодняшняя Украина не способна на равных тягаться с мировыми державами, такими как Россия. Журналист напомнил, что нравится это Киеву или нет, но Россия сверхдержава с ядерными запасами.

Молчанов также заявил, что все украинские отрасли находятся под контролем западных корпораций, а Киев только и делает, что рассчитывает на газовую трубу.