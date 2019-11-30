Украинский журналист указал на бесполезность существования своей страны

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Украина так и не сумела обрести самостоятельность и утратила смысл своего существования после развала Советского Союза. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
По его словам, сегодняшняя Украина не способна на равных тягаться с мировыми державами, такими как Россия. Журналист напомнил, что нравится это Киеву или нет, но Россия сверхдержава с ядерными запасами.
Молчанов также заявил, что все украинские отрасли находятся под контролем западных корпораций, а Киев только и делает, что рассчитывает на газовую трубу.
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