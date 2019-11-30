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Украина выдвинула условие для прямых поставок российского газа

Украина выдвинула условие для прямых поставок российского газа
Фото: www.globallookpress.com
Киев заявил о готовности вести переговоры по этому вопросу

Прямые поставки российского газа будут возможны только в том случае, если цена на него будет привязана к европейскому газу. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает ТАСС

По его словам, в скором времени в Европе ожидается увеличение предложения инфраструктуры сжиженного газа, из-за чего цена на него снизится. 

Контракт по газу между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Накануне страны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, но до сих пор не достигли договоренностей. 

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук ранее заявлял, что Киев опоздал с подписанием газового соглашения с Москвой. 

Сергей САЗОНОВ

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