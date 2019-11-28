Киеву остается лишь согласиться на краткосрочное соглашение, что не устраивает украинскую сторону

Украина упустила время для оформления с РФ нового договора на транзит российского газа. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в четверг, 28 ноября.

"Мы потеряли время. Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя – недостаточно времени. Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря, когда закрываются заявки на поставки газа европейским операторам. Но до 13 декабря ничего сделать нельзя. Можно лишь продлить действующий контракт на год, но такой путь невыгоден украинской стороне", – сказал политик журналистам.

По его словам, для Киева был единственным выгодным вариантом разрешения кризиса транзитом – это создание международного газотранспортного консорциума с участием России и европейских газовых операторов, однако власти Незалежной на такой шаг не пошли, а все иные прожекты в итоге для страны будут негативными.

"Мы получаем в доходную часть бюджета от транспортировки газа в Европу около $3 млрд в год, то есть 250 млн в месяц. С января они уже не будут поступать. А бюджет 2020 г. в доходной части запланирован на уровне 2018 года. Откуда возьмут эти средства?" – заметил Медведчук.

Позже в четверг на сайте Минэнерго России появилась информация о том, что сегодня в Вене прошли российско-украинские переговоры по газу, в которых участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, его украинский коллега Алексей Оржель, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также руководители "Нафтогаз" и только созданной в рамках исполнения европейского законодательства компании "Оператор газотранспортной системы Украины".

Отмечается, что стороны обсудили как сам транзит с 2020-го, так и возможности возвращения к прямым закупкам нашего топлива Киевом у Москвы.

