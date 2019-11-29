Европе нужны гарантии, что Незалежная не начнет несанкционированный отбор топлива

Украина хочет, чтобы с ней заключали соглашения в соответствии с правилами внутреннего рынка ЕС, но ничего не делает, чтобы соответствовать европейским требованиям. На это указал глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, Берлин не возражает против транспортировки российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины. Однако эта ГТС давно требует ремонта. Поэтому прежде, чем заявлять о себе как о европейском игроке, Киев должен модернизировать транзитные мощности и провести реформу самой компании "Нафтогаз". Пока этого нет, заключать с Украиной контракт на транспортировку газа нет резона:

"Считаю неприемлемым сохранять транзит через Украину только лишь для того, чтобы страна продолжала получать плату за это. Если ЕС хочет дать Украине денег, то пусть делает это на основании решений собственных институтов и из собственного бюджета", – подчеркнул Эрнст в интервью ТАСС.

Немецкий парламентарий указал на странную ситуацию: Украина хочет быть транзитером российского газа, но не хочет покупать у России газ для себя. Так быть не должно. Европейские потребители должны быть уверены, что Незалежная полностью обеспечена топливом. Но понятно, что, заключая контракт с Москвой, Киев должен будет вовремя перечислять деньги за газ, невзирая ни на какие разногласия между странами:

"За этот газ Украина должна своевременно и гарантированно платить", – указал эксперт ФРГ по вопросам энергетики.

По мнению Эрнста, попытки США помешать строительству газопровода "Северный поток-2" нарушают международное право, так как являются экстерриториальными. Промышленность Германии нуждается в увеличении поставок газа, в США знают об этом и препятствуют разными способами. Накануне ФРГ оспорила вердикт Верховного суда ЕС, сократившего подачу газа из РФ в Европу по газопроводу "Северный поток".