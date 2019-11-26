Незалежная опаздывает с оформлением расчленения "Нафтогаза" по условиям евростандартов

Украине необходимо быстрее решить техническую проблему по созданию оператора газотранспортной системы страны и оформить ее сертификацию. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что в настоящее время Незалежная переходит на европейское законодательство в сфере энергетики, но не без проблем.

"В частности, на Украине должен быть создан независимый газовый транспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки", – цитирует ТАСС Миллера.

Глава "Газпрома" отметил, что это все технические сложности, однако очень важные, и решить их нужно как можно скорее.

Накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в энергетической области и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна принять окончательное решение о сертификации оператора украинской ГТС до 26 декабря. Исходя из этого, можно предположить, что у Киева остается меньше недели для подписания всех важных документов с Москвой по транзиту российского газа через Незалежную.

Впрочем, поскольку пан Оржель объявил транзитный маршрут по советской трубе приоритетным для украинских властей, может быть, извернутся да ускорятся. Опять же, лидер страны Владимир Зеленский в Париже 9 декабря, немного отвлечется от проблем с Донбассом, и попросит президента РФ Владимира Путина, как вчера в ночи по телефону, посодействовать Киеву в решении столь важного газового вопроса.

