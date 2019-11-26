Диалог между странами состоится на саммите "нормандской четверки"

Отношения между Москвой и Киевом на данный момент очень сложные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С Россией у нас сложная очень ситуация",

- цитирует ТАСС ответ президента на вопросы журналистов во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине. По его словам, диалог с Россией будет начат на "нормандской встрече" в Париже, где будут присутствовать лидеры Германии, России, Украины, Франции.

Зеленский также упомянул недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным: "Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы".

Саммит "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.