В Таллине пообещали найти управу на Москву

Международное сообщество должно выступить в поддержку Киева. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллин 26 ноября. По ее мнению, отношения Москвы и Киева вышли за рамки двусторонних, поэтому на защиту Незалежной нужно выйти сообща:

"Это не конфликт между собой. Мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой. Имеем дело с частичной аннексией Крыма. Я призываю международное совместно поддерживать Украину", – цитирует "РБК-Украина" Кальюлайд.

Кальюлайд признала, что Таллин много помогает Киеву в плане обороны, украинские военные, раненные в Донбассе, проходят лечение в эстонских больницах. Но прибалтийская республика готова сделать больше, например, инвестировать в экономику Незалежной. Правда, для этого власти Украины должны победить коррупцию, но с помощью Эстонии дело быстро пойдет на лад:

"Мы помогаем Украине на пути реформ. Для Украины борьба с коррупцией является наибольшим приоритетом", – приводит KP.ua слова главы Эстонии.

Ранее Зеленский рассказалКальюлайд, насколько сложные сейчас отношения у Киева с Москвой.