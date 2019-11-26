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Эстония созовет армию защитников Украины

Эстония созовет армию защитников Украины
Фото: www.globallookpress.com
В Таллине пообещали найти управу на Москву

Международное сообщество должно выступить в поддержку Киева. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллин 26 ноября. По ее мнению, отношения Москвы и Киева вышли за рамки двусторонних, поэтому на защиту Незалежной нужно выйти сообща:

"Это не конфликт между собой. Мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой. Имеем дело с частичной аннексией Крыма. Я призываю международное совместно поддерживать Украину", – цитирует "РБК-Украина" Кальюлайд.

Фото: president.gov.ua

Кальюлайд признала, что Таллин много помогает Киеву в плане обороны, украинские военные, раненные в Донбассе, проходят лечение в эстонских больницах. Но прибалтийская республика готова сделать больше, например, инвестировать в экономику Незалежной. Правда, для этого власти Украины должны победить коррупцию, но с помощью Эстонии дело быстро пойдет на лад:

"Мы помогаем Украине на пути реформ. Для Украины борьба с коррупцией является наибольшим приоритетом", приводит KP.ua слова главы Эстонии.

Ранее Зеленский рассказалКальюлайд, насколько сложные сейчас отношения у Киева с Москвой. 

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Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
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Полать на помошь усраине достаточно эту мадам, она своей физией распугает всех "российских бурят"
Гость
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Давно пора эту агрессивную крысу утихомирить. Как Союз поставили на колени и он, в конце концов, распался- так же нужно сейчас поступить и с РФ!
игорь
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мне так страшно видя ту армию
а вообще не понятно
вот есть швейцария которая даже кукушку в часах не изобрела но ЖИВЕТ так вольготно что не чета другим странам
мелкая невидимая не стонущая по поводу каких то угроз даже во всех мировых войнах а тут страны прибалтики аж гордо петухами закрикивают о своей значимости и живут уже лет 25 хуже <цензура>- почему? обиженные на что?
ведь они прекрасно понимают что НИКОГДА из своих границ не станут величественными как хотят и ВСЕГДА понимают что в будущем они исчезнут как страны - так почему они не Швейцария?
Гость
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Ух , б*я, хохлы, теперь заживете как цивилизованныя. Хотя, пошто сортиры с лодок тырите ?
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