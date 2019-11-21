Москва оказалась для Таллина слишком "трудным партнером"

Россия сосредоточила у своих западных рубежей огромные военные силы. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, к границе с прибалтийскими республиками подтянуты средства и технологии ВС РФ, как будто там проходят крупные военные учения типа "Запад-2009".

Впрочем, в Эстонии не считают, что Россия угрожает ее безопасности. Но не потому, что в Москве отрицают агрессивные устремления – доверия к словам российских властей у Кальюлайд как раз нет, а потому что за безопасность в этом регионе отвечает НАТО.

"НАТО стопроцентно защитит своих союзников, эти 100% зависят от готовности и возможности сдерживания", – заявила Кальюлайд в интервью EurActiv.

В беседе, которая велась на английском языке, президент Эстонии отметила, что настроена на диалог с Россией, несмотря на то что Москва игнорирует "собственные подписи на международных актах", потому что "даже с самыми трудными партнерами" нужно разговаривать.

Ранее глава эстонской дипломатии рекомендовал Кальюлайд не ездить на празднование 75-й годовщину победы в Великой Отечественной войне в Москву в 2020 году.