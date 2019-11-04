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Эстония требует от президента проигнорировать День Победы в Москве

Эстония требует от президента проигнорировать День Победы в Москве
Керсти Кальюлайд. Фото: www.globallookpress.com
В Таллине призвали с осторожностью относиться к предложению России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что советует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в 2020-м.

Дипломат отметил, что скептически относится к такой возможности. При этом он подчеркнул, что Россия пока не высылала Эстонии приглашение.

"В конечном итоге это решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью",

цитирует Рейнсалу Sputnik Эстония.

Отношения двух стран в последнее время потеплели, несмотря на возмущения в Прибалтике из-за действий президента Эстонии.

Ранее сообщалось, что Москва пока не ответила Таллину на приглашение Владимиру Путину посетить VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет с 17 по 19 июня 2020 года в Тарту.

Полина ИВАНОВА
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