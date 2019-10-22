Воинственная риторика сменилась миролюбивыми настроениями

Журналист издания Politico Виджай Махешвари посетил Эстонию и поделился своими впечатлениями о стране и о ее взаимоотношениях с Москвой.

В опубликованной им статье подчеркивается, что, по его мнению, Таллин стал лояльнее относиться к россиянам. Так, меню в ресторанах написано и по-эстонски, и по-русски. Многие эстонцы свободно говорят на русском языке, и никто не отзывается плохо о России.

Он также напомнил, что президент Керсти Кальюлайд – единственный прибалтийский лидер, которая встречалась с Владимиром Путиным после 2014 года, за что и стала мишенью острой критики. В ответ эстонский лидер заявила, что соседи должны разговаривать друг с другом, даже если между ними существуют разногласия.

Кроме того, мэром эстонской столицы стал Михаил Кылварт – русский по национальности, подчеркивает американский журналист.

Репортер считает, что потепление в отношениях между Таллином и Москвой стало возможным из-за обострения ситуации на Украине. В Эстонии живет множество русских, и власти внезапно осознали, что эти люди могут стать "пятой колонной" в государстве, уверен журналист.