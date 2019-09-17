Пушков ответил Кальюлайд на ее слова о праве Таллина напрямую общаться "с русскими" без западных союзников

Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявление о советской "оккупации", комментируя ее свежий спич о начале диалога с Россией на новом уровне после апрельской встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Вопрос – как говорить. Она всюду отстаивает санкции против России и рассуждает об "оккупации", якобы длившейся до 1994-го. Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус. Нам есть с кем говорить без посредников", – написал сенатор в Twitter.

Кальюлайд хочет, чтобы Эстония говорила с Россией без посредников. Вопрос - как говорить. Она всюду отстаивает санкции против России и рассуждает об «оккупации», якобы длившейся до 1994. Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус. Нам есть, с кем говорить без посредников. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 17, 2019

Накануне Кальюлайд в интервью в программе Välisilm, которое выходит в эфир на эстонском канале ETV, сказала, как должен вести себя Таллин с Москвой.

"Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше", – цитирует портал ERR эстонку.

По ее мнению, если позволить другим государствам общаться с РФ от имени Эстонии, то властям республики будут говорить, что "вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими".

При этом Кальюлайд не является сторонницей улучшения отношений с Москвой. Она считает, что Европа не должна идти на примирение с Россией из-за ситуации с Крымом и на Украине.

А в начале сентября эстонский лидер заявила, что для ее страны Вторая мировая война закончилась лишь 25 лет назад, когда территорию страны "покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск", пишет РИА "Новости".

