Рассекречены данные о действиях нацистских карателей в годы ВОВ

Лагерь пленных в деревне Моглино под Псковом охраняли эстонцы. Они же проводили массовые казни. Об этом свидетельствуют обнародованные ФСБ документы по уголовному делу о преступлениях фашистских карателей в Псковской области во время Второй мировой войны.

Командование нацистской Германии активно привлекало поддерживающих их жителей Прибалтики к карательным действиям на территории оккупированной фашистами Псковской области. Так, лагерь военнопленных в Моглино охраняли именно эстонцы. Свидетели из числа бывших охранников сообщили, что отношение к арестантам было ужасное.

"За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20", – приводит данные РИА "Новости".

В лагере "Моглино" держали и мирных граждан: в основном, цыганские и еврейские семьи. Периодически их вывозили и массово расстреливали. Палачами стариков, женщин, детей здесь также выступали эстонцы, которым после войны немцы обещали отдать эту часть Псковской области.

После ВОВ часть карателей была арестована и приговорена к смертной казни, но некоторым удалось скрыться. В рассекреченных документах указаны фамилии охранников и палачей лагеря "Моглино", но неизвестно, все ли они понесли наказание.

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