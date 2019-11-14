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Лагерь пленных в деревне Моглино под Псковом охраняли эстонцы. Они же проводили массовые казни. Об этом свидетельствуют обнародованные ФСБ документы по уголовному делу о преступлениях фашистских карателей в Псковской области во время Второй мировой войны.
Командование нацистской Германии активно привлекало поддерживающих их жителей Прибалтики к карательным действиям на территории оккупированной фашистами Псковской области. Так, лагерь военнопленных в Моглино охраняли именно эстонцы. Свидетели из числа бывших охранников сообщили, что отношение к арестантам было ужасное.
"За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20", – приводит данные РИА "Новости".
В лагере "Моглино" держали и мирных граждан: в основном, цыганские и еврейские семьи. Периодически их вывозили и массово расстреливали. Палачами стариков, женщин, детей здесь также выступали эстонцы, которым после войны немцы обещали отдать эту часть Псковской области.
После ВОВ часть карателей была арестована и приговорена к смертной казни, но некоторым удалось скрыться. В рассекреченных документах указаны фамилии охранников и палачей лагеря "Моглино", но неизвестно, все ли они понесли наказание.
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