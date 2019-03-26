Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Требования латышских политиков насмешили Москву

Фото: www.globallookpress.com
Денег за "советскую оккупацию" в Прибалтике ждут не от хорошей жизни

В России не относятся серьезно к попыткам прибалтийских властей получить денежную компенсацию за так называемые годы "оккупации СССР". В этом убежден депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

Он напомнил, что такие требования появились еще в 90-е годы, и с тех пор регулярно всплывают. Так, в феврале 2019 г. в Эстонии заявили, что РФ должна компенсировать ей ущерб в размере 90 млрд рублей. А на днях Латвия, Литва и Эстония согласились, что Россия как правопреемница СССР, несет историческую и финансовую ответственность за "оккупацию" Прибалтики.

"Видимо, с финансами в Балтии не все отлично. Вот и решили, что нужно выставить счет Путину и получить "свои" деньги", – пояснил евродепутат.

Андрей Мамыкин. Кадр youtube.com

В интервью "Аргументам недели" Мамыкин отметил, что подобные требования прибалтийских политиков являются "чисто психологическим моментом" и исходят от "не совсем умной и недоразвитой политической элиты". Понятное дело, в России подобные заявки никто всерьез не воспринимает.

"Конечно, никто серьезно, на государственном уровне, не рассматривает этот вопрос. И, конечно, страны Балтии ничего не получат от России", – цитирует евродепутата "Царьград".

Ранее в Латвии потребовали запретить празднование 8 марта и Масленицы, назвав эти мероприятия "наследием нации оккупантов".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Все готово": раскрыты подробности выдачи российских паспортов на Донбассе

Часть бланков уже подвезли

Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей