Требования латышских политиков насмешили Москву

Денег за "советскую оккупацию" в Прибалтике ждут не от хорошей жизни

В России не относятся серьезно к попыткам прибалтийских властей получить денежную компенсацию за так называемые годы "оккупации СССР". В этом убежден депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

Он напомнил, что такие требования появились еще в 90-е годы, и с тех пор регулярно всплывают. Так, в феврале 2019 г. в Эстонии заявили, что РФ должна компенсировать ей ущерб в размере 90 млрд рублей. А на днях Латвия, Литва и Эстония согласились, что Россия как правопреемница СССР, несет историческую и финансовую ответственность за "оккупацию" Прибалтики.

"Видимо, с финансами в Балтии не все отлично. Вот и решили, что нужно выставить счет Путину и получить "свои" деньги", – пояснил евродепутат.

В интервью "Аргументам недели" Мамыкин отметил, что подобные требования прибалтийских политиков являются "чисто психологическим моментом" и исходят от "не совсем умной и недоразвитой политической элиты". Понятное дело, в России подобные заявки никто всерьез не воспринимает.

"Конечно, никто серьезно, на государственном уровне, не рассматривает этот вопрос. И, конечно, страны Балтии ничего не получат от России", – цитирует евродепутата "Царьград".

Ранее в Латвии потребовали запретить празднование 8 марта и Масленицы, назвав эти мероприятия "наследием нации оккупантов".