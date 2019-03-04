В Латвии 8 марта назвали унизительным наследием СССР

Праздник объявили частью пропагандистской машины Советского Союза

Латвийцы должны навсегда забыть про Международный женский день, который весь мир празднует 8 марта. Отмечать его – себя не уважать. А все потому, что этот праздник был придумал советской пропагандой, уверена доктор юридических наук Латвийского университета Кристине Яриновска.



По мнению женщины, занимающейся изучением деятельность латвийского КГБ, праздник является плодом "идеологической пропагандистской системы тоталитарного оккупационного режима СССР".

"Латвийские женщины не заслуживают унижения, что предусмотрено законом независимой Латвийской Республики. Сейм должен разобраться с этим",

– написала она в своем Twitter.

8. marts ir daļa no PSRS totalitārā okupācijas režīma ideoloģiskās propagandas sistēmas, Latvijas sievietes nav pelnījušas to pazemojumu, ka tas atrodas neatkarīgas Latvijas Republikas likumā. Saeimai tas jārisina. https://t.co/ZFCbSax9fu https://t.co/xOikcQTEIB — Kristīne Jarinovska (@jarinovska) 2 марта 2019 г.

На самом деле Международный женский день был учрежден в 1909 г., когда СССР еще и в проекте не было. В том году, как гласит общепринятая история, представительницы Социалистической партии Америки объявили о создании национального женского дня, который ознаменовал выравнивание прав мужчин и женщин в стране. Эта идея понравилась немецкой коммунистке Кларе Цеткин, по инициативе которой женский день стал международным.

На тот факт, что праздник появился на Западе, указали Яриновске более грамотные интернет-пользователи, а потому говорить о его советских "корнях", мягко говоря, неверно.

"Этот день отмечается во многих западных странах, в том числе в Австралии и США. День, когда мы громко говорим о правах женщин во всем мире. Наследие СССР состоит в том, что в этот день употребляют алкоголь, едят торты, но из-за прав женщин и солидарности", – ответил доктору наук один из пользователей.

"Мне стыдно за то, что ты написала…" – добавил другой.