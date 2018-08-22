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Страны Балтии потребовали от России заплатить за действия СССР

Фото: pixabay.com
Таллин и Рига хотят получить компенсацию за якобы ущерб национальных прав

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс считают, что Россия должна заплатить странам за "советскую оккупацию".

Отмечается, что государства бывшего СССР помнят якобы о человеческих потерях в результате "захвата" соседней страной. Эстонский минюст потребовал от Москвы возместить причинённый в прошлом ущерб. При этом сумма, которая удовлетворит их не называется.

Разначс подчеркнул, что в случае необходимости эту проблему обсудят в ООН. Однако министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер не согласен с таким решением и считает, что с России нельзя требовать компенсацию за действия бывшего правительства другой страны, передает РИА "Новости".

В Кремле неоднократно подчеркивали, что никакой оккупации стран Балтии в 1940 году не было, а присоединение этих государств к СССР соответствовало нормам международного права того времени. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии всегда действовали национальные органы власти.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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