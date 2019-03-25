Западу остается молиться на Польшу

Американский центр стратегического и бюджетного анализа изучил возможные варианты хода войны НАТО с Россией и пришел к выводу, что в случае вторжения российских войск в Прибалтику альянс оказывается в ловушке, из которой нереально выбраться.

Центр подготовил доклад "Усиление обороны восточной границы НАТО", в котором говорится о необходимости нарастить военную мощь альянса и американского присутствия на территории Польши, поскольку она выступает ключевой звеном в обороне Восточной Европы.

Авторы доклада признают более выгодное географическое положение РФ из-за близости к прибалтийским странам, тогда как войска НАТО и США сосредоточены главным образом в западной Европе. Это делает положение Североатлантического альянса очень шатким в случае войны. Нет сомнений, что если она начнется, то войска РФ займут территорию Латвии, Литвы и Эстонии прежде, чем НАТО успеет вмешаться.

"Российские ракеты смогут помешать наземным, воздушным и морским перемещениям НАТО вглубь Западной Европы и Атлантики. Это означает, что НАТО не может рассчитывать на освобождение стран Балтии до того, как Россия успеет там закрепиться", – пишет издание.

При таком сценарии перед альянсом возникает дилемма: начать прямое наступление на Россию или попытаться сначала выбить ее из Прибалтики. И каким бы ни был выбор, Запад все равно оказывается в ловушке и обречен на поражение. А последствия проигрыша даже локальной войны с Россией будут носить для европейцев фатальный характер. Внутри НАТО исчезнет сплоченность, и в первую очередь доверия своих как европейских, так и тихоокеанских союзников лишатся американцы.

Поэтому, пишет издание, авторы доклада делают акцент на Польше. Присутствие там достаточного количества американских и натовских военных дает Европе гарантии безопасности перед лицом "российской угрозы". Однако, признают они, пока нельзя сказать, что США имеют там нужное количество контингента. Как пишет The National Interest, авторы доклада фактически требует разместить в Польше полноценную американскую дивизию включая штаб, две боевые группы бронетанковых бригад, пехотный батальон "Страйкер", подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, боевую вертолетную бригаду и вспомогательные подразделения.