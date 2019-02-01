После запрета на русские школы Рига взялась за российские СМИ

Запрет на ретрансляцию телеканала "Россия РТР" в Латвии стал пощечиной демократическим ценностям и свободе слова в Европе. Так отреагировали на решение Риги в посольстве РФ в балтийской республике в пятницу, 1 февраля.

"Очередной запрет на ретрансляцию российского телеканала "Россия РТР" в Латвии – это не только проявление недобросовестной конкуренции в медийном бизнесе, но и большая "пощечина" Свободе слова!" – отметили дипломаты в Twitter.

Очередной запрет на ретрансляцию российского телеканала "Россия РТР" в Латвии - это не только проявление недобросовестной конкуренции в медийном бизнесе, но и большая "пощечина" Свободе слова! pic.twitter.com/HtMorEifmq — Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) 1 февраля 2019 г.

Решение запретить показ всех программ телеканала "Россия РТР" в Латвии было принято накануне, 31 января, на заседании Национального совета по электронным СМИ. Оно вступает в силу 2 февраля и будет действовать три месяца.

Комментируя данное решение, руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров отметил, что это – не первая попытка цензуры в отношении российских СМИ и, как и прежде, она окажется провальной, поскольку желающие смогут смотреть передачи в интернете, передает ТАСС.

Федоров подчеркнул, что претензии латвийских властей касаются не новостных программ, а политических ток-шоу, участники которых отстаивают точку зрения, противоречащую принятой в Риге.

Весной 2018 г. в Латвии был принят новый закон об образовании, согласно которому получать среднее и высшее образование в стране можно только на латышском языке.