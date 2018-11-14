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Европа возвращается к цензуре

Фото: www.globallookpress.com
Цивилизованными способами Запад уже не справляется с конкуренцией

Запрет на определенные иностранные СМИ и соцсети может быть вскоре введен на территории Евросоюза. В Еврокомиссию поступило предложение разработать нормативно-правовую базу для противодействия России в информационном пространстве.

Автором инициативы стала евродепутат от Польши Анна Фотыга. В 2016 г. ЕП реализовал ее идею, одобрив резолюцию о противодействии российским СМИ, самими опасными среди которых были указаны агентство Sputnik и телеканал RT. Сейчас европарламентарий рассчитывает пойти дальше.

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Она подготовила доклад об "агрессивных действиях РФ" и сделала вывод, что выход один: "Рассмотреть возможность создания нормативно-правовой базы, имеющей обязательную силу, для противодействия приемам гибридной войны (включая методы кибернетической и информационной войны) как на уровне ЕС, так и на международном уровне", – призвала Фотыга Европарламент.

Она утверждает, что с 2016 г. у России появились новые средства "распространения дезинформации и пропаганды", среди которых "множество мелких интернет-сайтов, порталов и телеканалов". Поэтому она предлагает "регулировать действия компаний – владельцев социальных сетей", блокировать "подозрительных пользователей" и удалять "недопустимый контент". Но делать это Фотыга рассчитывает "открыто", чтобы не получать обвинения в цензуре.

Однако на самом деле это и есть цензура и борьбе с конкуренцией в информационном пространстве, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Западные средства массовой информации привыкли к бесконкурентной среде и к тому, что они не столько доносят информацию, сколько генерируют идеологические установки. Поэтому сейчас, когда появились независимые СМИ, прежде всего в России и Китае, западные страны чувствуют себя очень некомфортно и поэтому создают препятствия для стран, высказывающих объективную и не совпадающую с ними точку зрения", – пояснил он в беседе с RT.

Николай ВИКТОРОВ
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