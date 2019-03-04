Эстония откажется от русского языка

Победа оппозиции на голосовании в парламент усложнит жизнь русскоязычным жителям

На парламентских выборах в бывшей советской республике Центристская партия (ЦП), за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели, потерпела сокрушительное поражение. Это может привести к тому, что образование в стране будет полностью переведено на эстонский язык.



По итогам состоявшихся накануне выборов ЦП заняла второе место, получив 23% голосов. Хотя еще совсем недавно она, согласно данным соцопросов, считалась единоличным лидером. Зампредседателя партии Михаил Кылварт объяснил поражение тем, что ее сторонники не пришли на избирательные участки, решив, что она и так победит, отмечает "Взгляд".

Победу одержала в итоге Реформистская партия, за которую проголосовали почти 29% избирателей, пришедших на участки. Это позволило ей получить 34 мандата из 101 в парламенте Эстонии, сообщает РИА ФАН.

Центристы имеют репутацию пророссийской политической силы. Они традиционно поддерживают русские школы, выступают за упразднение статуса негражданина и поддержание хороших отношений с Россией. Ранее эта партия все время оказывалась в оппозиции, поскольку ей не удавалось набрать больше половины голосов, а вступать с ней в коалицию никто не хотел.

Наблюдатели полагают, что снижение представительства ЦП в парламенте обернется усилением давления эстонских властей на русский язык и дальнейшим ущемлением прав русскоязычных жителей страны. Так, представитель победившей на выборах Реформистской партии Марко Михкельсон уже заявил о том, что диалог между Таллином и Москвой зависит от диалога между западными странами и Россией, а здесь ключевым моментом является Украина. Так что новое правительство наверняка поддержит санкционную политику ЕС в отношении РФ.

Михкельсон также отметил, что перевод русских школ на эстонский язык является "давним планом".

"Думаю, наша партия будет заниматься тем, чтобы году к 2030-му иметь единую систему образования",

– заключил политик.