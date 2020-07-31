Россияне смогут голосовать на выборах в течение трех дней

Соответствующий закон подписал президент страны

Россияне смогут проголосовать на выборах и референдумах в течение трех дней. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, информирует "Коммерсант". 

Уточняется, что решение о продлении голосования на несколько дней должно быть принято избирательной комиссией не позднее, чем спустя десять суток после официального заявления о начале мероприятия. При этом пересмотреть его будет нельзя. 

Дополним, что формат голосования вне избирательных участков (например, на придомовых территориях) сохранится. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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