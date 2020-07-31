Соответствующий закон подписал президент страны

Россияне смогут проголосовать на выборах и референдумах в течение трех дней. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, информирует "Коммерсант".

Уточняется, что решение о продлении голосования на несколько дней должно быть принято избирательной комиссией не позднее, чем спустя десять суток после официального заявления о начале мероприятия. При этом пересмотреть его будет нельзя.

Дополним, что формат голосования вне избирательных участков (например, на придомовых территориях) сохранится.



