Голосование за кандидатов в региональные органы власти пройдет с 11 по 13 сентября

Уроки в школах на время Единого дня голосования в 2020 году могут перевести в формат "дней здоровья", чтобы оградить ребят от инфекции. Окончательное решение на этот счет принимают местные власти.

В этом году Единый день голосования в РФ назначен на воскресенье, 13 сентября. Но досрочные выборы начнутся уже в пятницу, 11 сентября. Поэтому не все школы, где традиционно организуют избирательные участки, смогут провести очные занятия для детей.

Региональные отделения Минобразования уже дали свои рекомендации, как лучше поступить. Так, в Иркутской области посоветовали провести "дни здоровья", устроив уроки на свежем воздухе, передает "Коммерсант".

В Воронежской и Липецкой областях дети в указанные дни будут учиться по расписанию, но дистанционно. В Тамбовской области школьники и избиратели будут заходить в разные двери и не будут пересекаться в самом помещении, поэтому учебный процесс не нарушится.

В Пермском крае школьники в дни голосования будут отдыхать. В Белгородской области рекомендовано занять учеников экскурсиями и спортивными состязаниями. В других регионах еще предстоит решить данный вопрос.

На выборах в сентябре 2020 года россиянам предстоит голосовать за депутатов местных заксобраний, а в ряде регионов пройдут выборы мэров и губернаторов.