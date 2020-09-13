Пришлось вызывать полицию

Неизвестный устроил в ночное время суток погром на избирательном участке, расположенном на территории образовательной школы в Воронеже. Известно, что сейф, в котором находились бюллетени, остался невредимым.

Инцидент произошел ночью, 12 сентября. Злоумышленник разбил окно и забрался внутрь. В помещении он опрокинул мебель и повредил стены. Находящийся на дежурстве полицейский вызвал наряд, который задержал нападавшего.

Задержанным оказался 25-летний мужчина. Согласно предварительным данным, у него отсутствовали политические мотивы.

По словам главы облизбиркома Сергея Канищева, утром после инцидента участок начал работу в обычном режиме. Официальных жалоб на проведение голосования в регионе в ОИК не поступало, передают "Вести Воронеж".

Напомним, сегодня в РФ проходит Единый день голосования. В 18 субъектах страны проводятся губернаторские выборы. Россияне выбирают депутатов в Государственную думу и местные заксобрания, а также глав городов. Закрытие избирательных участков должно состояться в 20:00 по местному времени.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели в Подмосковье задержание мужчины, который устроил массовый погром банкоматов в Краснознаменске.