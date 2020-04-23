Мужчина разбил несколько терминалов трубой

Преступника, устроившего массовый погром банкоматов в Краснознаменске, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, мужчина орудовал в нескольких магазинах Краснознаменска. В качестве оружия злоумышленник использовал металлическую трубу.

Поймать преступника удалось с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 42-летний местный житель. У него дома была обнаружено и орудие преступления, уточняет "Подмосковье сегодня". Мужчина задержан, против него завели дело о вандализме.