Победителями выборов в 6 регионах стали выпускники "Школы губернаторов" РАНХиГС

Победителями выборов в 6 регионах стали выпускники "Школы губернаторов" РАНХиГС
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС
Предварительные результаты голосования в очередной раз доказывают эффективность кадровой политики, проводимой президентом Владимиром Путиным

В России завершился единый день голосования. Прямые выборы губернаторов проходили сразу в 18 регионах, в 6 из них, согласно предварительным результатам голосования, победителями стали выпускники Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Два выпускника первого потока "Школы губернаторов" Александр Цыбульский и Михаил Развожаев возглавили Архангельскую область и Севастополь. Доказавший свое лидерство в ходе выборов губернатора Камчатки Владимир Солодов был во втором потоке Высшей школы государственного управления.

Третий поток выпустил сразу трех победителей выборов в российские регионы. Еврейскую автономную область возглавил Ростислав Гольдштейн, а в Калуге лидирующую позицию занял Владислав Шапша. В Хабаровском крае победу одержал Михаил Дегтярев. 

Высшая школа государственного управления  была создана для того, чтобы подготавливать управленческие кадры и повышать их квалификацию еще в 2013 году. С тех пор эффективность "Школы губернаторов" подтверждалась неоднократно.

Итоги выборов стали очередным доказательством успеха кадровой политики президента России Владимира Путина: большинство избирателей поддержали именно тех кандидатов, которых глава государства назначил временно исполняющими обязанности губернатора. 

Анна СОРОКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Как Германия заморозит "Северный поток - 2": названы шесть способов

Страну призывают пойти на поводу у США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей