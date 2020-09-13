Победителями выборов в 6 регионах стали выпускники "Школы губернаторов" РАНХиГС

Предварительные результаты голосования в очередной раз доказывают эффективность кадровой политики, проводимой президентом Владимиром Путиным

В России завершился единый день голосования. Прямые выборы губернаторов проходили сразу в 18 регионах, в 6 из них, согласно предварительным результатам голосования, победителями стали выпускники Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Два выпускника первого потока "Школы губернаторов" Александр Цыбульский и Михаил Развожаев возглавили Архангельскую область и Севастополь. Доказавший свое лидерство в ходе выборов губернатора Камчатки Владимир Солодов был во втором потоке Высшей школы государственного управления.

Третий поток выпустил сразу трех победителей выборов в российские регионы. Еврейскую автономную область возглавил Ростислав Гольдштейн, а в Калуге лидирующую позицию занял Владислав Шапша. В Хабаровском крае победу одержал Михаил Дегтярев.

Высшая школа государственного управления была создана для того, чтобы подготавливать управленческие кадры и повышать их квалификацию еще в 2013 году. С тех пор эффективность "Школы губернаторов" подтверждалась неоднократно.

Итоги выборов стали очередным доказательством успеха кадровой политики президента России Владимира Путина: большинство избирателей поддержали именно тех кандидатов, которых глава государства назначил временно исполняющими обязанности губернатора.