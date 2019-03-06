Басурманские традиции, возмущаются в прибалтийской республике, затмили местные торжества

Поклонники блинной недели, предваряющей Великий пост, есть и в Прибалтике. Предприимчивые жители делают на Масленице неплохие деньги. Однако националисты в Латвии призывают отказаться от чужеземного праздника, который незаслуженно отнимает хлеб у аналогичного местного гулянья Метени.

Спор разгорелся на страницах соцсети. В итоге пользователи сравнили Масленицу с басурманскими Днем святого Валентина, 23 февраля и Хеллоуином, назвав "праздником нации оккупантов".

"Масленица? Какая связь у Юрмалы с официальным празднованием Масленицы? Тогда включим и Хеллоуин и "черную пятницу" в официальные, город будет поддерживать празднование. Блины можно покушать и в будни…" – обиженно констатировал патриот в Twitter.

Masļeņica? Kāds sakars Jūrmalai ir ar oficiālu "masļeņicas" svinēšanu? Tad iekļaujam arī "helovīnus" un "melno piektdienu" kā oficiālu, pilsētas atbalstītu svinēšanu. Pankūkas varu paēst arī ikdienā... https://t.co/oh9pIGGoHn — Guntis P (@guuntis) 1 марта 2019 г.

"Это праздники нации оккупантов, и у большой части русских, пусть они путинисты или антипутинисты, внутри сидит великорусский шовинист, и нас они считают своей территорией",

– озлобленно прокомментировал другой националист.

Turklāt jebkuriem ar krieviem saistītiem svētkiem (vienalga vai sovoklaika vai citiem) nāk līdzi smaka, jo tie ir okupantu nācijas svētki, un lielākā daļa krievu, lai vai viņi būtu putinisti vai amtiputinisti, iekšā sēž lielkrievu šovinisms un mūs viņi uzskata par savu teritoriju — AK LV (@AKLV100) 5 марта 2019 г.

Впрочем, нашлись и те, кто не видит в гуляниях, которые заканчиваются проводами зимы, ничего крамольного.

"Вот у нас в Ирландии, например, сегодня праздновали Масленицу, только называется Pan cake day, и никто никакой связи с "совком" не усмотрел", – парировал пользователь из-за рубежа.

"Мир большой, и в нем много народов и праздников",

– заключил защитник блинного торжества – предвестника солнца и тепла.

Tas kas Tev svešs, viņiem nav svešs. Svini savus svētkus. Neviens taču nejautā kad un ko Tu svini. Tu taču nesatraucies kad svin Halloween, Valentīndienu utt, kas točna ir rietumu murgs, nevis mūsu svētki. Pasaule ir liela un tajā ir daudz tautu un svētku ! — KDS (@KDSLatvia) 5 марта 2019 г.

Латвийские националисты не в восторге также от Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Последний на днях в прибалтийской республике окрестили "унизительным наследием оккупационного режима". Автор высказывания – доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска.

