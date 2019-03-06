Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Латвии националисты раскритиковали масленичные гулянья

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Басурманские традиции, возмущаются в прибалтийской республике, затмили местные торжества

Поклонники блинной недели, предваряющей Великий пост, есть и в Прибалтике. Предприимчивые жители делают на Масленице неплохие деньги. Однако националисты в Латвии призывают отказаться от чужеземного праздника, который незаслуженно отнимает хлеб у аналогичного местного гулянья Метени.

Спор разгорелся на страницах соцсети. В итоге пользователи сравнили Масленицу с басурманскими Днем святого Валентина, 23 февраля и Хеллоуином, назвав "праздником нации оккупантов".

"Масленица? Какая связь у Юрмалы с официальным празднованием Масленицы? Тогда включим и Хеллоуин и "черную пятницу" в официальные, город будет поддерживать празднование. Блины можно покушать и в будни…" – обиженно констатировал патриот в Twitter.

"Это праздники нации оккупантов, и у большой части русских, пусть они путинисты или антипутинисты, внутри сидит великорусский шовинист, и нас они считают своей территорией",

– озлобленно прокомментировал другой националист.

Впрочем, нашлись и те, кто не видит в гуляниях, которые заканчиваются проводами зимы, ничего крамольного.

"Вот у нас в Ирландии, например, сегодня праздновали Масленицу, только называется Pan cake day, и никто никакой связи с "совком" не усмотрел", – парировал пользователь из-за рубежа.

"Мир большой, и в нем много народов и праздников",

– заключил защитник блинного торжества – предвестника солнца и тепла. 

Латвийские националисты не в восторге также от Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Последний на днях в прибалтийской республике окрестили "унизительным наследием оккупационного режима". Автор высказывания – доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко отдаст венграм Закарпатье

Второй срок нынешнего лидера Незалежной может дорого обойтись стране

Сохранить сбережения помогут два простых правила

Россиянам рассказали, как не потерять деньги при крахе банка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей