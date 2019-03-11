Латвия отгородилась от России забором

Полностью строительство приграничной зоны завершится в 2020 году

Латвия завершила работы по строительству 93-километрового забора с колючей проволокой на границе с Россией. Его высота на некоторых участках составляет 2,7 метра.



"Строительство забора результат генеральное соглашение "О строительстве инфраструктуры государственной пограничной зоны вдоль латвийско-российской границы", которое было заключено еще в 2015 году. Проект строительства охватывает всю латвийско-российскую границу в 283,6 километра"

– передает сообщение Государственной пограничной службы РИА "Новости".

Кроме забора построят деревянные пешеходные дорожки, патрульные будки, водопропускные трубы.

"Общая стоимость строительства составляет 21,168 миллиона евро. К 31 декабря 2018 года была проложена граница длиной 207 километров и первоначальный забор длиной 93 километра. Он достроен. Завершить оснащение приграничной зоны России планируется в 2020 году", – говорится в сообщении.

Граница Латвии с Россией имеет протяженность 283,6 километра.

Ранее президент Латвии призвал Европу объединиться против России, сообщает телеканал "360".