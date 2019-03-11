Латвия отгородилась от России забором

Нибиру
- Оумуамуа – в космосе появилась новая Нибиру
- Армагеддон близко: всадниками Апокалипсиса оказались пришельцы с Нибиру
- Нибиру столкнет Марс с Землей
Латвия завершила работы по строительству 93-километрового
забора с колючей проволокой на границе с Россией. Его высота на некоторых
участках составляет 2,7 метра.
"Строительство забора результат генеральное соглашение "О строительстве инфраструктуры государственной пограничной зоны вдоль латвийско-российской границы", которое было заключено еще в 2015 году. Проект строительства охватывает всю латвийско-российскую границу в 283,6 километра"
– передает сообщение Государственной пограничной службы РИА "Новости".
Кроме забора построят деревянные пешеходные дорожки, патрульные будки, водопропускные трубы.
"Общая стоимость строительства составляет 21,168 миллиона евро. К 31 декабря 2018 года была проложена граница длиной 207 километров и первоначальный забор длиной 93 километра. Он достроен. Завершить оснащение приграничной зоны России планируется в 2020 году", – говорится в сообщении.
Граница Латвии с Россией имеет протяженность 283,6 километра.
Ранее президент Латвии призвал Европу объединиться против России, сообщает телеканал "360".
Трагедия унесла жизни 157 человек
Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране