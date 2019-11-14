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Военным нечем заменить советский Ан-12

Военным нечем заменить советский Ан-12
Фото: ITAR-TASS
В России оказалось чрезвычайно сложно построить самолет с нуля

Российские военные так и не придумали, чем заменить советский Ан-12, и отложили принятие решения по выбору концепции среднего военно-транспортного самолета. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Это означает, что заменить "двенадцатый" пока просто нечем. Для ВКС это не лучшие новости. Несмотря на то, что самолеты служат и по полвека – достаточно вспомнить Ту-95, – все же обновлять транспортный парк необходимо.

За примерами далеко ходить не нужно. 10 октября в Екатеринбурге военный Ан-12 аварийно сел на брюхо, потому что у него не вышли шасси. Только благодаря мастерству пилота катастрофы удалось избежать. По данным СМИ, на борту было 20 человек.

В начале октября уже украинский Ан-12 не долетел до львовского аэродрома и сел на кустарники. Пять человек погибли, причина аварии – закончилось топливо. Скорее всего, пилотов ввели в заблуждение приборы.

Фото:  ITAR-TASSПо данным источника агентства, в конце ноября состоится защита проектов, после чего Минпромторг и Минобороны окончательно выберут конструкторское бюро. Работа над концепцией самолета основана на разработках входящих в ОАК "Ильюшина" и "Туполева", при этом решение должно быть принято до конца года.

"Ильюшин" предлагает транспортник Ил-276, первый полет которого запланирован на 2023 год. Машина во многом будет напоминать классический Ил-76. Каким будет новый самолет "Туполева", неизвестно, но о планах в КБ заявили. Пока Россия не без проблем построила только легкий Ил-112 для замены Ан-26 и Ан-24.

Александр ИЛЬИН

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