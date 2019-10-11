Рига протестует против салюта в Москве

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МИД Латвии назвал "недружественным шагом" проведение в российской столице праздничного салюта, посвященного семьдесят пятой годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
"Для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, потому что вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", -
сообщается на сайте ведомства.
Ранее МИД России напомнил, что в Латвии с 1991 по 2018 гг. за военные преступления или преступления против человечности не осужден ни один коллаборационист.
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