Рига протестует против салюта в Москве

Торжественное мероприятие пройдет 13 октября

МИД Латвии назвал "недружественным шагом" проведение в российской столице праздничного салюта, посвященного семьдесят пятой годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

"Для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, потому что вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", -

сообщается на сайте ведомства.

Ранее МИД России напомнил, что в Латвии с 1991 по 2018 гг. за военные преступления или преступления против человечности не осужден ни один коллаборационист.