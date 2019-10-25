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Посольство РФ направило в МИД Эстонии ноту по факту сноса памятника, установленного на месте захоронения советских солдат в поселке Таэбла (волость Ляэне-Нигула). Об этом говорится в заявлении российского дипредставительства.
Отмечается, что публикации на эту тему появились в местных СМИ, после чего посольство сразу связалось с властями
Ляэне-Нигулаской волостной управы для разъяснения обстоятельств случившегося.
"В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося", – говорится в сообщении.
Также российское посольство указало на необходимость обеспечения памяти советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Эстонии.
Ранее газета Postimees сообщила, что в поселке Таэбла уничтожена братская могила, в которой были захоронены как минимум 25 солдат Красной Армии.
Как утверждают
По словам читатели издания, там снесли памятник, а на месте могилы ведутся масштабные строительные работы.
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