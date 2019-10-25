На месте братской могилы в поселке Таэбла ведутся строительные работы

Посольство РФ направило в МИД Эстонии ноту по факту сноса памятника, установленного на месте захоронения советских солдат в поселке Таэбла (волость Ляэне-Нигула). Об этом говорится в заявлении российского дипредставительства.

Отмечается, что публикации на эту тему появились в местных СМИ, после чего посольство сразу связалось с властями Ляэне-Нигулаской волостной управы для разъяснения обстоятельств случившегося.



"В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося", – говорится в сообщении.

Также российское посольство указало на необходимость обеспечения памяти советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Эстонии.

Ранее газета Postimees сообщила, что в поселке Таэбла уничтожена братская могила, в которой были захоронены как минимум 25 солдат Красной Армии. Как утверждают По словам читатели издания, там снесли памятник, а на месте могилы ведутся масштабные строительные работы.

