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Россия выразила протест Эстонии из-за памятника

Эстония возмутила Россию сносом памятника
Фото: www.globallookpress.com
На месте братской могилы в поселке Таэбла ведутся строительные работы

Посольство РФ направило в МИД Эстонии ноту по факту сноса памятника, установленного на месте захоронения советских солдат в поселке Таэбла (волость Ляэне-Нигула). Об этом говорится в заявлении российского дипредставительства.

Отмечается, что публикации на эту тему появились в местных СМИ, после чего посольство сразу связалось с властями Ляэне-Нигулаской волостной управы для разъяснения обстоятельств случившегося.

"В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося", – говорится в сообщении.

Также российское посольство указало на необходимость обеспечения памяти советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Эстонии.

Ранее газета Postimees сообщила, что в поселке Таэбла уничтожена братская могила, в которой были захоронены как минимум 25 солдат Красной Армии. Как утверждают По словам читатели издания, там снесли памятник, а на месте могилы ведутся масштабные строительные работы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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