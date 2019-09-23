Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Министерство иностранных дел Эстонии возмущено обнародованными МИД РФ документами об освобождении республики частями Красной Армии. Официальный Таллин заявляет, что размещенная 22 сентября Москвой информация в Twitter является "исторически неверной".

"Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", – цитирует РИА "Новости" заявление эстонского внешнеполитического ведомства.

"Жители Таллина радостно приветствовали войска Красной армии. Представители народов СССР вместе с доблестными воинами-эстонцами очистили от фашистских оккупантов столицу и большую часть территории республики. Близилось полное освобождение Советской Эстонии", – написал МИД России в соцсети и разместил ряд фотографий и газетных публикаций сентября 1944 года.

Накануне юбилея освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков российский посол Александр Петров дал большое интервью агентству ТАСС, в котором заявил, что советские солдаты освободили Эстонию от войск вермахта, а население республики продолжает чтить победителей в Великой Отечественной войне. И данные слова российского дипломата вызвали истерику у министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.