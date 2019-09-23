Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Эстонию выразила возмущение публикацией советских архивов времен ВОВ

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны
Фото: www.globallookpress.com
Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Министерство иностранных дел Эстонии возмущено обнародованными МИД РФ документами об освобождении республики частями Красной Армии. Официальный Таллин заявляет, что размещенная 22 сентября Москвой информация в Twitter является "исторически неверной".

"Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", – цитирует РИА "Новости" заявление эстонского внешнеполитического ведомства.

"Жители Таллина радостно приветствовали войска Красной армии. Представители народов СССР вместе с доблестными воинами-эстонцами очистили от фашистских оккупантов столицу и большую часть территории республики. Близилось полное освобождение Советской Эстонии", – написал МИД России в соцсети и разместил ряд фотографий и газетных публикаций сентября 1944 года.

Накануне юбилея освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков российский посол Александр Петров дал большое интервью агентству ТАСС, в котором заявил, что советские солдаты освободили Эстонию от войск вермахта, а население республики продолжает чтить победителей в Великой Отечественной войне. И данные слова российского дипломата вызвали истерику у министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Доллар вырастет до 80 рублей

После Нового года россиян ждет сильное ослабление национальной валюты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей