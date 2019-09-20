Власти Эстонии нервно отреагировали на слова посла РФ о воинах-освободителях

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил негодование по поводу заявления российского посла Александра Петрова о том, что советские воины освободили Таллин и другие города республики от немецко-фашистских захватчиков, а эстонское население продолжает чтить победителей в Великой Отечественной войне. Также он заявил, что намерен вызвать главу дипмиссии РФ, чтобы объяснить ему позицию официального Таллина на сей счет.

По его словам, когда Красная Армия 22 сентября 1944 года вошла в столицу, немецких войск уже не было в городе, а сопротивление ей оказывали в основном прибывшие из Финляндии эстонские добровольцы.

"На башне Длинный Герман спустили сине-черно-белый флаг и подняли красный. Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет российского посла и представит ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы", – цитирует ИА EADaily возмущенного министра.

Его реакцию поддержал и бывший премьер-министр страны Март Лаар, один из основателей системы местного этнического апартеида.

"Эстония, без сомнения, помнит их деяния – как разрушенные города, сожженные деревни, так и убитых женщин и детей", – заявил националист.

Напомним, в интервью ТАСС от 17 сентября наш посол рассказал о том, что эстонцы помнят и чтут подвиг советских солдат, и начиная с 26 июля – со дня освобождения Нарвы – жители Республики участвуют в мероприятиях, посвященных 75-летию разгрому армии рейха.

