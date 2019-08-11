Эстония заявила о подготовке России к возможной войне с Украиной

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Служба внешней разведки Эстонии выяснила, что Россия якобы стянула в Крым военную технику и сделала это неспроста. Журналисты утверждают, что Москва готовится к вторжению в Незалежную.
"Цель укрепления сил – разместить российские подразделения и технику для возможных наступательных операций вглубь Украины в случае более широкой конфронтации и эффективно предотвратить прибытие международной помощи в страну", – говорится в отчете Международной безопасности и Эстонии за 2019-й, текст которого цитирует Washington Examiner.
В докладе утверждается, что Москва перебросила в Крым 31 500 военных после воссоединения полуострова с РФ, 583 штуки бронетехники, 162 артиллерийских систем, а также 122 самолета и 78 штук техники для военно-морского флота.
Эстонцы переживают из-за этих данных, потому что, как говорится в статье, страна находится в непосредственной близости от "агрессора". В докладе, к слову, также отмечается, что Россия якобы нападает на Эстонию с помощью кибератак.
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