Эстония заявила о подготовке России к возможной войне с Украиной

Эстонцы уверяют, что Москва втрое увеличила военную численность на полуострове

Служба внешней разведки Эстонии выяснила, что Россия якобы стянула в Крым военную технику и сделала это неспроста. Журналисты утверждают, что Москва готовится к вторжению в Незалежную.

"Цель укрепления сил – разместить российские подразделения и технику для возможных наступательных операций вглубь Украины в случае более широкой конфронтации и эффективно предотвратить прибытие международной помощи в страну", – говорится в отчете Международной безопасности и Эстонии за 2019-й, текст которого цитирует Washington Examiner.

В докладе утверждается, что Москва перебросила в Крым 31 500 военных после воссоединения полуострова с РФ, 583 штуки бронетехники, 162 артиллерийских систем, а также 122 самолета и 78 штук техники для военно-морского флота.

Эстонцы переживают из-за этих данных, потому что, как говорится в статье, страна находится в непосредственной близости от "агрессора". В докладе, к слову, также отмечается, что Россия якобы нападает на Эстонию с помощью кибератак.