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Путин усыпит Зеленского в Париже миротворческой риторикой

Путин загонит Зеленского в ловушку в Париже
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Украинский террорист назвал будущий саммит "нормандской четверки" провальным для Киева

Новая политическая звезда Незалежной, осужденный российским судом за терроризм режиссер Олег Сенцов предположил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского на встрече в "нормандском формате" в Париже станут для него ловушкой. Об этом творческий деятель говорил в Страсбурге сегодня с депутатами Европарламента перед церемонией вручения ему премии Сахарова.

По его мнению, на предстоящем 9 декабря "нормандском саммите" российский лидер Владимир Путин "заведет Зеленского в безвыходную ситуацию благодаря своей миротворческой риторике".

"Я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины", – цитирует "Интерфакс" пана Сенцова.

Он считает, что главы Франции и Германии, которые уже устали от российско-украинского конфликта, будут рады примирению двух стран, однако режиссер уверен, что оно невозможно, пока Крым является частью России, а мифические российские войска находятся на территории Донбасса.

Пан Сенцов отметил, что даже в случае завершения вооруженного конфликта в шахтерском регионе, он "официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится".

Уже стоя за трибуной ЕП, режиссер заявил о необходимости вернуть на Украину ядерное оружие. Вполне закономерно, получая премию Сахарова. Или пан Сенцов что-то перепутал.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
Ответить
Президент России Владимир Путин
Цивилизация и Справедливость идут в ногу от Берлинской стены к Владивостоку, уничтожая на своём пути коммунистическую заразу. Сейчас мы заклятые имперцы остановили его на Донбассе и в Крыму! Но не надо расстраиваться. В 2023 состоится торжественный вывод рос. войск с Украины как в 1989 с Афганистана, а в 2025 развал России на мелкие государства, как СССР в 1991. Для этого и не надо к гадалке ходить, а надо подсчитать дни после даты Олимпиады 80 и добавить их к дате Олимпиады 2014 года и получается 2023 и 2025 года. И даже думать не надо все подлости наши российские вернутся обратно к нам в Россию в 2025, потому как в психологии нашей российской заложен код самоуничтожения нашей страны России. Так, что наша империя зла доживает свои последние года. Ей ещё немного осталось, но мы россияне должны покаяться перед всем миром, за наше низменное желание править этим миром, за наши подлости, которые привели к смертям людей всего мира.
Блин, какй же ты дурак!!!
М
Ответить
ни кто еврея обманывать не собирается,ну исполнит пару номеров на рояле для фрау и мусье,стихи прочтет стоя на табурете,делов то,зато выступит на международном уровне
Гость
Ответить
Президент России Владимир Путин
Цивилизация и Справедливость идут в ногу от Берлинской стены к Владивостоку, уничтожая на своём пути коммунистическую заразу. Сейчас мы заклятые имперцы остановили его на Донбассе и в Крыму! Но не надо расстраиваться. В 2023 состоится торжественный вывод рос. войск с Украины как в 1989 с Афганистана, а в 2025 развал России на мелкие государства, как СССР в 1991. Для этого и не надо к гадалке ходить, а надо подсчитать дни после даты Олимпиады 80 и добавить их к дате Олимпиады 2014 года и получается 2023 и 2025 года. И даже думать не надо все подлости наши российские вернутся обратно к нам в Россию в 2025, потому как в психологии нашей российской заложен код самоуничтожения нашей страны России. Так, что наша империя зла доживает свои последние года. Ей ещё немного осталось, но мы россияне должны покаяться перед всем миром, за наше низменное желание править этим миром, за наши подлости, которые привели к смертям людей всего мира.
Ух, фантазёр.....))))
Президент России Владимир Путин
Ответить
Цивилизация и Справедливость идут в ногу от Берлинской стены к Владивостоку, уничтожая на своём пути коммунистическую заразу. Сейчас мы заклятые имперцы остановили его на Донбассе и в Крыму! Но не надо расстраиваться. В 2023 состоится торжественный вывод рос. войск с Украины как в 1989 с Афганистана, а в 2025 развал России на мелкие государства, как СССР в 1991. Для этого и не надо к гадалке ходить, а надо подсчитать дни после даты Олимпиады 80 и добавить их к дате Олимпиады 2014 года и получается 2023 и 2025 года. И даже думать не надо все подлости наши российские вернутся обратно к нам в Россию в 2025, потому как в психологии нашей российской заложен код самоуничтожения нашей страны России. Так, что наша империя зла доживает свои последние года. Ей ещё немного осталось, но мы россияне должны покаяться перед всем миром, за наше низменное желание править этим миром, за наши подлости, которые привели к смертям людей всего мира.
Гость
Ответить
Ну это он умеет, что зря на это учился...деньги надо отрабатывать !!! Известная ШКОЛА (!) готовила хороших, а плохих ...в расход .
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