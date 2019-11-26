Украинский террорист назвал будущий саммит "нормандской четверки" провальным для Киева

Новая политическая звезда Незалежной, осужденный российским судом за терроризм режиссер Олег Сенцов предположил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского на встрече в "нормандском формате" в Париже станут для него ловушкой. Об этом творческий деятель говорил в Страсбурге сегодня с депутатами Европарламента перед церемонией вручения ему премии Сахарова.

По его мнению, на предстоящем 9 декабря "нормандском саммите" российский лидер Владимир Путин "заведет Зеленского в безвыходную ситуацию благодаря своей миротворческой риторике".

"Я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины", – цитирует "Интерфакс" пана Сенцова.

Он считает, что главы Франции и Германии, которые уже устали от российско-украинского конфликта, будут рады примирению двух стран, однако режиссер уверен, что оно невозможно, пока Крым является частью России, а мифические российские войска находятся на территории Донбасса.

Пан Сенцов отметил, что даже в случае завершения вооруженного конфликта в шахтерском регионе, он "официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится".

Уже стоя за трибуной ЕП, режиссер заявил о необходимости вернуть на Украину ядерное оружие. Вполне закономерно, получая премию Сахарова. Или пан Сенцов что-то перепутал.

