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Новая политическая звезда Незалежной, осужденный российским судом за терроризм режиссер Олег Сенцов предположил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского на встрече в "нормандском формате" в Париже станут для него ловушкой. Об этом творческий деятель говорил в Страсбурге сегодня с депутатами Европарламента перед церемонией вручения ему премии Сахарова.
По его мнению, на предстоящем 9 декабря "нормандском саммите" российский лидер Владимир Путин "заведет Зеленского в безвыходную ситуацию благодаря своей миротворческой риторике".
"Я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины", – цитирует "Интерфакс" пана Сенцова.
Он считает, что главы Франции и Германии, которые уже устали от российско-украинского конфликта, будут рады примирению двух стран, однако режиссер уверен, что оно невозможно, пока Крым является частью России, а мифические российские войска находятся на территории Донбасса.
Пан Сенцов отметил, что даже в случае завершения вооруженного конфликта в шахтерском регионе, он "официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится".
Уже стоя за трибуной ЕП, режиссер заявил о необходимости вернуть на Украину ядерное оружие. Вполне закономерно, получая премию Сахарова. Или пан Сенцов что-то перепутал.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем