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Нужна ядерная бомба: освобожденный из тюрьмы Сенцов придумал новый план

Нужна ядерная бомба: освобожденный из тюрьмы Сенцов придумал новый план
Олег Сенцов. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Украинский террорист потребовал компенсацию за Крым

Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. Об этом с трибуны Европарламента заявил режиссер Олег Сенцов. Он приехал в Страсбург на вручение "премии Сахарова" и начал с критики лидеров ЕС, выступающих за мирное урегулирование в Донбассе.

"Сейчас идут переговоры по поводу имплементации минских соглашений, по поводу "формулы Штайнмайера". Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. "Нормандский формат", минские соглашения – что это такое?" – возмущался он.

Осужденный в России за организацию терактов и переданный Украине в рамках взаимного обмена гражданами, Сенцов явно не расстался с любовью к оружию: он потребовал ядерную бомбу. По его словам, раз уж Украина осталась без Крыма, то ей должны вернуть ядерное оружие, которое ей досталось в наследство от СССР и от которого она отказалась в 1994 году, пишет РИА "Новости".

При этом Сенцов удивился, почему украинские власти еще не поставили этот вопрос перед международным сообществом, почему "США делают вид, что вообще ни при чем", а Великобритания не защищает "целостность Украины".

Ранее Сенцов заявил, что готов вернуться в Крым, но только на танке.

Премию им.Сахарова в номинации "За свободу мысли" европейские правозащитники присудили Сенцову в 2018 году.   

Николай ВИКТОРОВ

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