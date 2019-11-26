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Сопротивление Донбасса подавят танками

Сопротивление Донбасса подавят танками
Фото: www.globallookpress.com
Украина отработала военный сценарий развития событий на юго-востоке

Киев опасается "прорыва врага" со стороны Донбасса на территорию Незалежной. Реагированию на подобные действия ополченцев были посвящены учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

"Хотя танки и отведены из района проведения ООС (Операции объединенных сил – прим.ред.), угроза танкового прорыва всегда имеет место", – пояснили в Сухопутных войсках ВСУ.

Украинское командование маневрами осталось довольно: резервисты "справились с поставленной задачей". Ранее ВСУ столь же успешно отбросили потенциального врага, "атакующего" со стороны Крыма.

В настоящее время украинские власти и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик работают над отведением сил от линии соприкосновения. При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"а вы попробуйте с флагом Украины пройти по Даунбассу или Лугандонии. "

за такое коверкание слов украинство и получает в морду от шахтеров.
а флаг украины в современном мире это как символ селюковского нацизма и деградации
Президент России Владимир Путин
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Цивилизация и Справедливость идут в ногу от Берлинской стены к Владивостоку, уничтожая на своём пути коммунистическую заразу. Сейчас мы заклятые имперцы остановили его на Донбассе и в Крыму! Но не надо расстраиваться. В 2023 состоится торжественный вывод рос. войск с Украины как в 1989 с Афганистана, а в 2025 развал России на мелкие государства, как СССР в 1991. Для этого и не надо к гадалке ходить, а надо подсчитать дни после даты Олимпиады 80 и добавить их к дате Олимпиады 2014 года и получается 2023 и 2025 года. И даже думать не надо все подлости наши российские вернутся обратно к нам в Россию в 2025, потому как в психологии нашей российской заложен код самоуничтожения нашей страны России. Так, что наша империя зла доживает свои последние года. Ей ещё немного осталось, но мы россияне должны покаяться перед всем миром, за наше низменное желание править этим миром, за наши подлости, которые привели к смертям людей всего мира.
Гость
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По поводу "за украинскость на Донбассе не притесняют": а вы попробуйте с флагом Украины пройти по Даунбассу или Лугандонии. Так что разницы с террористами не вижу!
Гость
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"Украина отработала военный сценарий развития событий на юго-востоке" - если в двух словах, то бравые укровояки выжрали весь стекломой в радиусе 30 км от места дислокации, потом, как обычно, отцы-командиры пораспихали их в клетки, а могущих ходить заставляли маршировать и скандировать "Пить! Я! Больше! Не буду". Это все уже видели не раз и не два.
игорь
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не корректно чечню сравнивать с донбасом по единственной причине - на донбасе не убивают за идеологию
как было в чечне и не убивают украинцев как было в чечне убивая за русскость
почему донбас до сих пор есть - потому что капиталисты что на украине что в россии ОДИНАКОВЫ и одинаково ПРЕДАТЕЛЬНЫ
они за бабло просто на войне по обе стороны наживаются
не понятно только другое - как терпят это люди сами на Донбасе - давно уже бы сами танками вошли бы в Киев
победа не на мирных процессах устанавливается а на войне капитуляцией
смешно если подумать что Гитлер попросил мира и советские войска под Берлином бы отошли
тупость циников а не миролюбы
Гость
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"Она (Россия) у себя сепаратистов не терпит"

хитренько кастрюля заменила слово "террорист" на "сепаратист"
кастрюлька чтоб ты знала - в РФ чеченский язык не запрещают, как и любой другой.
Гость
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Верно - ведь в Чечне Россия так и поступила. И самое главное оказывается Она (Россия) у себя сепаратистов не терпит, и действует в этом плане очень жестко. А других она не только критикует - но способствует всячески поддерживая сепаратизм (гуманитарные комвои, оружием, военные консультанты а порой и живой силой...). А это ведь надо помнить ...б что имело и имеет место быть !!!
Гость
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Все до ужаса просто: организовать эвакуацию мирного населения, создать 2 коридора- один в РФ, другой в Украину, дать 3 дня, максимум неделю. Кто остался- террорист. Как в Грозном. И так же, как тогда: отутюжить тяжёлым вооружением, а потом можно заходить и "начинать с чистого листа".
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