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Киев опасается "прорыва врага" со стороны Донбасса на территорию Незалежной. Реагированию на подобные действия ополченцев были посвящены учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.
"Хотя танки и отведены из района проведения ООС (Операции объединенных сил – прим.ред.), угроза танкового прорыва всегда имеет место", – пояснили в Сухопутных войсках ВСУ.
Украинское командование маневрами осталось довольно: резервисты "справились с поставленной задачей". Ранее ВСУ столь же успешно отбросили потенциального врага, "атакующего" со стороны Крыма.
В настоящее время украинские власти и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик работают над отведением сил от линии соприкосновения. При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем