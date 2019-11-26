Украина отработала военный сценарий развития событий на юго-востоке

Киев опасается "прорыва врага" со стороны Донбасса на территорию Незалежной. Реагированию на подобные действия ополченцев были посвящены учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

"Хотя танки и отведены из района проведения ООС (Операции объединенных сил – прим.ред.), угроза танкового прорыва всегда имеет место", – пояснили в Сухопутных войсках ВСУ.

Украинское командование маневрами осталось довольно: резервисты "справились с поставленной задачей". Ранее ВСУ столь же успешно отбросили потенциального врага, "атакующего" со стороны Крыма.

В настоящее время украинские власти и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик работают над отведением сил от линии соприкосновения. При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.